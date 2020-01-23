«الأبيض» ومايتي يدشّنان دولية دبي للسلة

دبي - ياسر قاسم

تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية تنطلق اليوم بصالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي دبي النسخة 31 لبطولة دبي الدولية لكرة السلة بمشاركة 11 فريقاً موزعين على مجموعتين تضم الأولى: الرياضي اللبناني حامل اللقب ووصيف آسيا على رأس المجموعة الأولى ومعه الاتحاد السكندري بطل العرب وسلا المغربي وهوبس اللبناني والوثبة السوري والجامعة الأمريكية دبي، فيما تضم المجموعة الثانية بيروت اللبناني، وصيف البطولة الماضية والعرب، والنجم الرادسي التونسي والاتحاد السوري ومنتخب الإمارات ومايتي سبورت الفلبيني.

تفتتح البطولة في السابعة مساءً بلقاء جماهيري يجمع بين منتخبنا الوطني صاحب الأرض ومايتي سبورت الفلبيني الذي تسانده قاعدة جماهيرية عريضة، والذي بلغ الدور نصف النهائي العام الماضي، إلا أن جديد منتخبنا هذه المرة انضمام النجم اللبناني الشهير فادي الخطيب إلى صفوفه بالإضافة إلى لاعب أجنبي آخر وسط توقعات أن صاحب الأرض لن يكون ضيف شرف كما جرت العادة في الأعوام السابقة التي كان يعتمد فيها فقط على العناصر الوطنية، واستبعد الجهاز الفني لمنتخبنا، 3 لاعبين من قائمة دولية دبي، بسبب الإصابة التي لحقت بهم أخيراً، وهم: حسين عمر وسعيد عاشور ومحمد محمود، ليصبح عدد اللاعبين المتواجدين في قائمة الفريق 14 لاعباً.

وفي المباراة الثانية وموعدها التاسعة بتوقيت الإمارات يبدأ الرياضي رحلة الدفاع عن لقبه أمام الجامعة الأمريكية دبي.منافسة

ويعاود منتخبنا الوطني مبارياته السبت، بلقاء الرادسي التونسي، على أن يلعب سلا مع الجامعة الأمريكية، والاتحاد السكندري مع الرياضي، والمباراة الثالثة لمنتخبنا يوم الاثنين المقبل أمام بيروت، والأخيرة بالمجموعة الأربعاء المقبل أمام الاتحاد السوري. ووصلت بعثة الاتحاد الحلبي إلى دبي، وأدى الفريق الذي يضم معظم عناصر المنتخب السوري أول تدريب له، استعداداً لأولى المحطات أمام مايتي سبورت الفلبيني، بعد غدٍ الجمعة، كذلك وصل رئيس نادي الوثبة السوري إياد السباعي، وحضر مراسم القرعة، على أن تلحق به البعثة بعد ظهر اليوم.