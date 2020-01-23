البلوشي: تكلفة البطل «الأولمبي» تزيد على المليون درهم

المصدر: دبي ـ عزالدين جادالله

أكد جمعة البلوشي نائب رئيس اتحاد السباحة أن تكلفة إعداد بطل أولمبي في لعبة السباحة تزيد على المليون درهم.

مشيراً إلى أن انتقاء السباح الموهوب يبدأ من المرحلة العمرية ما بين 12 و14 سنة، حيث يتم في هذه المرحلة العمرية اختيار السباح على ضوء الأرقام القياسية التي حققها وكذلك المؤهلات البدنية التي يمتلكها. وقال: الإعداد لمشروع البطل «الأولمبي» في لعبة السباحة يبدأ من الصغر ويحتاج إلى 6 سنوات، وعدد ساعات تدريبية يومية تقارب الـ9 ساعات.

وأضاف: لدينا مشروع بالفعل لإعداد هذا البطل يشارك فيه حالياً ثلاثة من السباحين هم: يوسف المطروشي وسالم غالب من نادي الوصل وليلى الخطيب من نادي النصر.

وتم تنفيذ الخطة المبدئية الأولى وهي الاختبار الأولمبي الذي يقام شهر يناير المقبل.

لافتاً إلى أن أقرب سباح إماراتي للتأهل والمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، هو يوسف المطروشي «17 سنة» لاعب نادي الوصل، حيث يحتاج إلى ثانيتين فقط للحصول على كود «ب» للـتأهل، ولديه فرصة أخيرة عبر البطولة العربية المعتمدة من الاتحاد الدولي كبطولة مؤهلة لأولمبياد طوكيو.

ثلاث جهات

وقال نائب رئيس اتحاد السباحة: إن إعداد الأولمبي يتطلب توافر جهود ثلاث جهات رئيسية وهي الاتحاد والنادي ووزارة التربية والتعليم، حيث يحتاج الطالب فرصة للتدريب في الفترة الصباحية، وتستغرق فترة التدريب اليومي 9 ساعات بالمواصلات، ويلعب النادي دوراً في التدريبات أما بالنسبة للاتحاد فدوره مهم في توفير مشاركة السباحين في البطولات الدولية، ولابد من تعاون الجهات الثلاث حتى يتحقق الهدف.

وعن توفر الميزانية، قال: الهيئة العامة للرياضة وافقت على مشروع «السباح الموهوب»، حيث يتطلب أعداد البطل الأولمبي ما يزيد على المليون درهم.