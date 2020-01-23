اتحاد الجوجيتسو يوقع اتفاقية تعاون مع «بالمز»

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

وقع اتحاد الإمارات للجوجيتسو اتفاقية تعاون مع شركة بالمز الرياضية، وياس للعلاج الطبيعي، أمس، بفندق أنانتارا أبوظبي.

وذلك بحضور فهد علي الشامسي المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، والأمين العام للآسيوي، وفؤاد درويش مدير عام شركة بالمز الرياضية.

وفهد البلوشي المدير التنفيذي لمركز ياس للعلاج الطبيعي، وتهدف الاتفاقية إلى الاستفادة من خبرات بالمز الرياضية الذراع الاستراتيجية للاتحاد، والاستفادة من خبرات مركز ياس في علاج إصابات اللاعبين، والإشراف على مرحلة الاستشفاء، ونشر الوعي الصحي لتفادي خطر الإصابات والتعافي منها، بين رياضي الجوجيتسو.

من جانبه أوضح فهد علي الشامسي أن اتحاد الجوجيتسو يواصل مساعيه، بما يخدم خططه باستقطاب شركاء في المجالين التجاري والطبي.

ولافتاً إلى أن الاتحاد لديه مجموعة من الشركاء أسهموا بشكل فاعل في نمو وتطور رياضة الجوجيتسو، ومؤكداً أن الاتفاقية الجديدة، مع بالمز الرياضية وياس للعلاج الطبيعي ستخدم رياضي الجوجيتسو في توفير المدربين والإشراف الطبي، أثناء وبعد إصابة اللاعبين. من جانبه جدد فؤاد درويش فخر واعتزاز بالمز الرياضية بالشراكة الاستراتيجية مع اتحاد الإمارات.