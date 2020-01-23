سباق دبي للدراجات المائية في شاطئ «لا مير» السبت

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أنهت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ترتيباتها الفنية لإقامة سباق دبي للدراجات المائية -الجولة الأولى من بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية-.

ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2019 - 2020 السبت في شاطئ (لا مير). وتعد الجولة فاتحة أجندة وأنشطة وفعاليات الاتحاد الدولي للسباقات البحرية -يو أي ام- الأمر الذي يكسب الحدث بعدا جديدا، ويسلط الأضواء على دانة الدنيا دبي.

والتي استضافت قبل شهر واحد الجولة الختامية من بطولة العالم للزوارق السريعة -اكس كات- لتكون هذه المرة مع حدث كبير متجدد تحت مظلة الاتحاد الدولي واتحاد الإمارات للرياضات البحرية.

وتواصلاً مع هذا النجاح قررت اللجنة المنظمة إقامة الحدث في واجهة سياحية جديدة في إمارة دبي، حيث سيستضيف الفعاليات يوم السبت المقبل شاطئ لا مير الخلاب في جميرا بمشاركة نخبة من أبطال هذه الرياضة العالميين في أول تحد في الموسم الجديد 2020.

حرص

وحرص محمد عبد الله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية على توجيه الشكر الجزيل إلى مجموعة مراس، وإلى إدارة (لا مير) على الموافقة على إقامة حدث كبير مثل سباق دبي للدراجات المائية -الجولة الأولى من بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية- في شاطئ (لا مير) الخلاب، الأمر الذي يعد مكسبا كبيرا للحدث وإضافة ستزيد من أهميته.

وقال محمد عبد الله حارب إن واجهة لا مير في جميرا تعتبر أحد أهم وأحدث المشاريع الترفيهية في دبي، حيث يضم «لا مير بيتش» العديد من المطاعم التي تتمتع بإطلالات خلابة على الشاطئ، إضافة إلى مجموعة من المقاهي والمحلات التجارية ذات الإطلالات الرائعة، الأمر الذي يضمن النجاح الجماهيري للحدث، خاصة من رواد المكان أو زواره في ظل توفر الخدمات.

وأكد المدير التنفيذي أن المشاركين وجمهور الحدث سيستمتع بالمنافسات في مياه الشاطئ الخلاب.

حيث يتيح المسطح المائي فرصة للمتابعة عن كثب لما يضمّه الشاطئ من مساحات مفتوحة تتيح متعة المشاهدة إلى جانب استمتاع الجمهور أيضا بما هو متاح من جمال الطبيعة المتمثل في بأشجار النخيل والأعمال الفنية وجداريات الجرافيتي التي تنتشر وتوفر أيضا جمال الاستجمام في «لا مير»، الواجهة البحرية الأجمل في دبي، والتي تتوفر فيها المتعة لكل أفراد الأسرة بمن فيهم الأطفال.

البرنامج

هذا ويبدأ البرنامج الزمني لأحداث سباق دبي للدراجات المائية -الجولة الأولى من بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية- يوم غد الجمعة في شاطئ «لا مير» الذي يحتضن إجراءات الفحص الفني وكذلك الاجتماع التنويري بين اللجنة المنظمة والمتسابقين للرد على كافة الاستفسارات، وكذلك شرح مسار السباق واللوائح والتعليمات.