غلق باب التسجيل للمشاركة في تصفيات «ند الشبا الرياضية» السبت

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حددت اللجنة المنظمة لـ«دورة ند الشبا الرياضية»، يوم السبت المقبل، آخر موعد لاستقبال طلبات التسجيل للفرق الراغبة بالمشاركة في تصفيات كرة قدم الصالات والكرة الطائرة.

ضمن النسخة الثامنة من الدورة التي ستقام خلال شهر رمضان المبارك بتوجيهات ورعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي.

ويعد الحدث الأكبر من نوعه من حيث قيمة الجوائز ومستوى المنافسات في مختلف الرياضات. وتنطلق تصفيات كرة الصالات يوم 27 فبراير المقبل، وتقام منافساتها في صالة المنارة الرياضية، فيما تبدأ تصفيات الكرة الطائرة يوم 15 أبريل المقبل في صالة المجمع الرياضي بند الشبا.

شروط التسجيل

وحددت اللجنة الفنية لكرة قدم الصالات عدد المسجلين في كل فريق، حيث يلتزم الفريق المشارك تسجيل 16 لاعباً كحد أقصى و10 لاعبين كحد أدنى في التصفيات ومن بينهم حارسا مرمى، ويسمح بتسجيل اللاعبين المواطنين وحاملي جواز سفر الدولة واللاعبين من أبناء المواطنات واللاعبين حاملي جوازات جزر القمر من المقيمين في الدولة.

إضافة إلى تسجيل 7 لاعبين بحد أقصى من المقيمين ومواليد الدولة، على أن تكون المشاركة الفعلية للمواطنين ومن في حكمهم في الملعب بحد أدنى لاعبين (إجباري)، ويحق للفرق المتأهلة لنهائيات بطولة كرة قدم الصالات تسجيل ما لا يزيد على 3 لاعبين أجانب.

وسمحت اللجنة المنظمة بتسجيل اللاعبين الذين بلغ عمرهم 18 سنة فما فوق، ويقوم إداري الفريق بتسجيل اللاعبين عن طريق الحساب المنشأ للفريق مرفقاً بكافة المستندات المطلوبة.

وعلى صعيد بطولة الكرة الطائرة، أكدت اللجنة الفنية التزام كل فريق تسجيل 14 لاعباً كحد أقصى و10 لاعبين كحد أدنى، وذلك على أن يكون اللاعب بعمر 18 سنة فما فوق في تاريخ إقامة البطولة خلال التصفيات أو النهائيات.

إقبال على الكريكت

وقررت اللجنة المنظمة للدورة، تنظيم تصفيات مؤهلة إلى دور الـ16 للمشاركة في بطولة الكريكت بسبب الطلب المتزايد على المشاركة في النسخة الثانية من البطولة التي تمت إضافتها العام الماضي لأول مرة، ضمن فعاليات الدورة، وشهدت نجاحاً كبيراً من خلال المشاركة الواسعة والإقبال الجماهيري الكبير على متابعتها.

وسيفتح باب التسجيل للمشاركة في تصفيات البطولة من 16 فبراير حتى 6 مارس المقبلين، على أن تنطلق التصفيات التأهيلية بداية من يوم 26 مارس المقبل في ملاعب موانئ دبي العالمية.

تستقبل اللجنة المنظمة طلبات التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للدورة

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