نجاح كبير لملتقى الأولمبياد الخاص

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

نظم الأولمبياد الخاص الإماراتي، الملتقى الرياضي لجميع مراكز ونوادي أصحاب الهمم في الدولة بالعاصمة أبوظبي.

وذلك في رياضات ألعاب القوى وكرة السلة والقوة البدنية، بهدف خلق سلسلة مستمرة من الفعاليات الرياضية التي تسهم في رفع المستوى الفني للرياضيين والرياضيات بشكل مستدام.

وشارك في الملتقى رياضيون من أندية ومراكز أصحاب الهمم بعدد تجاوز الـ 200 رياضي ورياضية، وتميز هذا الملتقى بوجود محكمين معتمدين لدى الاتحادات الرياضية التي تتبعها رياضات ألعاب القوى وكرة السلة والقوة البدنية.

وذلك بهدف الارتقاء بالمستوى الفني والرياضي للرياضيين من أصحاب الهمم. وتعمل مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي على الاستدامة في تنشيط الحركة الرياضية لأصحاب الهمم.