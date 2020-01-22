«دولية دبي للسلة» على خط الانطلاق

المصدر: دبي-ياسر قاسم

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة دبي الدولية لكرة السلة جاهزيتها لانطلاق النسخة 31 غداً في صالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي، وقد خصصت اللجنة، موقع المستشفى الكندي في أبوهيل بدبي، مقراً لبيع تذاكر الدخول لمباريات البطولة، تسهيلاً للجمهور.

وذلك على مدار 12 ساعة متصلة يومياً، من العاشرة صباحاً للعاشرة مساءً، مراعاة لظروف جمهور البطولة من أبناء الجاليات المرتبطين بمواعيد «الدوام» من أجل الحصول على تذاكرهم في أي وقت.

وتم توحيد قيمة تذكرة الدخول في جميع مواقع الصالة وهي 30 درهماً. وأوضح عوض سامي الحكم الدولي السابق والمنسق العام للبطولة،أن تنفيذ فكرة بيع التذاكر في مكان آخر قريب من الصالة.

وفي موقع جغرافي استراتيجي، يساهم في عملية تنظيم دخول الجمهور بشكل سلس، ويساعد في نفس الوقت جمهور البطولة على حجز مقاعده مبكراً، لاسيما وأن البطولة تحظى باهتمام كبير من الجاليات الفلبينية واللبنانية والسورية والمصرية والتونسية.

بالإضافة للجمهور المرتبط سنوياً بهذا الحدث، مشيراً إلى أن اللجنة المنظمة حريصة على راحة الجمهور ومراعاة كل كبيرة وصغيرة كي تكتمل عناصر النجاح للبطولة.

توافد البعثات

ومن ناحية أخرى، بدأ توافد البعثات المشاركة في البطولة، حيث كان وفد الاتحاد الحلبي السوري، أول الوفود التي وصلت، وأدى الفريق، الذي يضم معظم عناصر المنتخب السوري، أول تدريب له استعداداً لأولى مبارياته مع مايتي سبورت الفلبيني بعد غدٍ، ضمن المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبهما كلاً من بيروت والنجم الرادسي التونسي ومنتخب الإمارات والاتحاد السوري.

بينما تضم المجموعة الأولى كلاً من: الرياضي اللبناني حامل اللقب، والاتحاد السكندري المصري، وسلا المغربي، والوثبة السوري وهوبس اللبناني، والجامعة الأمريكية بدبي.