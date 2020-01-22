تميمة «إكسبو 2020» تجتمع مع نجوم الغولف

المصدر: دبي- البيان الرياضي

اجتمع الأمريكي بريسون ديشامبو، والإسباني سيرجيو جارسيا بطل نسخة 2017، والإنجليزي تومي فليتوود بطل «السباق إلى دبي» 2017.

والإنجليزي إيان بولتر قائد كأس رايدر والنجم الإنجليزي الواعد جوشوا هيل، لالتقاط صورة تذكارية مع شخصيات التميمة الرسمية لمعرض إكسبو 2020 بدبي، كل من الطفلة الإماراتية لطيفة «8 سنوات» وشقيقها راشد «9 سنوات»، سعياً لتوحيد الجهود مع بطولة أوميغا دبي ديزرت كلاسيك للغولف، التي تحتفل بانطلاق نسختها الـ31، بداية من يوم غدٍ، وتستمر أربعة أيام.

والتقطت الصورة التذكارية في نادي الإمارات للغولف، موقع البطولة، وتجمع اللاعبون والشخصيات عند الحفرة رقم «8» على ملعب المجلس الشهير، وظهر في الخلفية منظر الأفق الساحر لدبي، بما يعرض قوة بطولة أوميغا دبي ديزرت كلاسيك، التي تجمع أفضل لاعبي العالم.

شخصيات إكسبو 2020

ويبدو أن هذا العام سيكون أفضل بانضمام نجوم الغولف الذين التقطوا الصورة مع لطيفة وراشد شخصيات إكسبو 2020، وهما يمثلان طفلين شغوفين بالاستكشاف والمغامرة والتعلّم ويحلمان بأن يصبحا من المخترعين والمبتكرين، بفضل ما حباهما الله تعالى من ذكاء وفطنة.

فضلاً عن ارتباطهما الفطري بالطبيعة ورغبتهما القوية في حمايتها، ويمثلان أحلام وآمال جيل كامل، وما يتوقع أن يضمه من أفكار مُبدعة وابتكارات فريدة وتصورات، لما يمكن القيام به من خطوات لضمان سعادة البشرية وتقدمها.

وتضم قائمة المشاركين نخبة من أفضل اللاعبين منهم 16 من المصنفين العالميين الأوائل و9 من المتوجين بالبطولات الكبرى، و12 يتقاسمون الألقاب بينهم، و25 من لاعبي كأس رايدر، و11 من الأبطال السابقين لأوميغا دبي ديزرت كلاسيك، و34 متوجين بألقاب الجولة الأوروبية.

صعوبة التحدي

واعترف بريسون ديشامبو، حامل اللقب، صعوبة التحدي الذي ينتظره هذا العام، وقال: التواجد مع كل شخص لالتقاط هذه الصورة يجعلك تدرك قيمة هذا الحدث وقوة قائمة اللاعبين المشاركين، أنا متحمس للعودة إلى دبي مع هؤلاء اللاعبين العظماء، وأتطلع قدماً للصراع على الاحتفاظ بكأس الدلة العربية، وفي الوقت نفسه كان من الرائع لقاء لطيفة وراشد، قبل انطلاق معرض إكسبو 2020 هذا العام في دبي.

ومن جانبه، قال سيمون كوركيل، مدير البطولة، الذي انضم للصورة الجماعية: حينما أرى هؤلاء اللاعبين الدوليين الرائعين اجتمعوا على ملعب المجلس، الحاصل على جوائز مرموقة، يتضح كم هي مكانة بطولة الغولف في دبي منذ النسخة الأولى في عام 1989، وبطولة أوميغا دبي ديزرت كلاسيك ملتزمة بتقديم بطولة ذات مستوى عالمي، وقائمة المشاركين في نسخة 2020، زاخرة بأفضل لاعبي العالم.