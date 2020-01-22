بطولة عجمان للسباحة أول فبراير

المصدر: (عجمان - البيان الرياضي)

تحت رعاية الشيخ راشد بن عمار النعيمي، اعتمد اتحاد السباحة تنظيم بطولة عجمان الأولى «المجرى القصير»، لتقام أول فبراير المقبل، بمقر أكاديمية جمعية عجمان للسباحة التابع لجمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية.

وهو مسبح نصف أولمبي مسافته 25م، ويأتي قرار الاتحاد بشأن تنظيم البطولة بهدف فتح المجال أمام الأكاديميات والانتشار والوصول إلى كافة ممارسي السباحة في أي مكان. وقال سلطان السماحي رئيس الاتحاد: نرحب بإقامة البطولات التي تسهم في نشر اللعبة، وتوسع قاعدتها وسنكون الداعم الأول لتنظيم البطولة وتوفير الطاقم التحكيمي لإدارة المنافسات.