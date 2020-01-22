دولية دبي للتنس.. 20 عاماً من التألق

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تحتفي بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات التي تنطلق 17 فبراير المقبل وتستمر حتى 22 منه، بالذكرى الـ20 لانطلاقتها في عام 2001، وتشارك فيها ثلاث بطلات غراند سلام وهنّ:

أشلي بارتي، وسيمونا هاليب، وبيانكا أندريسكو. وكانت البطولة بدأت منذ عامها الأول، باستقطاب أفضل لاعبات الكرة الصفراء في العالم، ونجحت السويسرية مارتينا هينغس في انتزاع لقب البطولة الافتتاحي، لتشق طريقها بعد ذلك بقوة إلى قمة التصنيف العالمي.

وفازت النسخة الأولى للبطولة بلقب «أفضل بطولة للعام» من الرابطة الدولية لمحترفات التنس، وحصلت في ما بعد على جائزة «أفضل بطولة من فئة 5 بريميير» مرتين، وذلك في عامي 2015 و2019.

ومن بين 13 فائزة بلقب البطولة على مدى 19 عاماً حتى الآن، توجت 8 لاعبات منهن ببطولات غراند سلام، وأهدت أربع أخريات الميدالية الذهبية الأولمبية لبلادهن، وهنّ: جاستن هينين، ليندسي دافنبورت، ايلينا ديمنتييفا، فينوس ويليامز.

ووصلت أنيازكا رادفانسكا إلى نهائي ويمبلدون، وديمنتييفا إلى نهائي دورتي فرنسا والولايات المتحدة المفتوحتين، بينما صعدت سارة اراني إلى التصنيف الخامس عالمياً، ولم تكتفِ ببلوغ نهائي دورة رولان غاروس، بل فازت بجميع البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام) للزوجي.