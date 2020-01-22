نصف طن حصاد «دبي لصيد الأسماك 2020»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تواصلاً مع مبادرته المجتمعية ودوره المنوط به، وجّه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وللعام الثالث على التوالي ريع الأسماك التي شارك بها المتنافسون في بطولة دبي لصيد الأسماك (الجولة الأولى) إلى الأعمال الخيرية عبر الجمعيات والمؤسسات المختصة.

وبلغ مجموع وزن الأسماك التي اعتمدتها اللجنة المنظمة لبطولة دبي لصيد الأسماك (الجولة الأولى) إلى أكثر من نصف طن، وبلغ مجموع الوزن في فئتي الكنعد والسكل 570.72 كلغ سلّمتها اللجنة المنظمة إلى جمعية دبي لصيادي الأسماك. وكان المشاركون في الحدث قد قدموا 29 سمكة 22 منها في فئة الكنعد و7 سمكات فقط في فئة السكل.

حيث وصل مجموع الأوزان في الفئة الأولى إلى 434.12 كلغ، بينما بلغ مجموع الأوزان في الفئة الثانية 136.6 كلغ. وكانت شواطئ إمارة دبي وعلى مدار ثلاثة أيام قد شهدت إقامة منافسات بطولة دبي لصيد الأسماك (الجولة الأولى) بمجموع جوائز مالية وصل إلى أكثر من ربع مليون درهم وبمشاركة ما يصل إلى 100 متسابق ومتسابقة تنافسوا على أعلى الأوزان في فئتي (الكنعد) و(السكل).

وحظيت بطولة دبي لصيد الأسماك في جولتها الأولى بدعم ورعاية من شركة دلما مارين للقوارب والمحركات البحرية ومراسي بي أند أو وجمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك ومعرض دبي العالمي للقوارب 2020.