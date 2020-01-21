أبيض السلة يواجه مايتي بافتتاح «دولية دبي»

المصدر: دبي- ياسر قاسم

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة دبي الدولية لكرة السلة في نسختها الـ 31 التي تقام من 23 يناير الحالي وحتى أول فبراير المقبل تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، بصالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي عن رفع العدد من 10 إلى 11 فريقاً استجابة لرغبة الفرق المشاركة، يمثلون 7 دول.

ويتقدمهم منتخبنا الوطني الذي يستهل مشواره بمواجهة جماهيرية قوية عندما يلتقي مايتي الفلبيني مساء الخميس المقبل في ثاني مباريات البطولة عقب مراسم حفل الافتتاح.

وعقدت اللجنة المنظمة برئاسة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي مؤتمراً صحفياً أمس في فندق «غراند اكسلسيور» بحضور عبد اللطيف الفردان ومحمد عبد الله الحاج نائب رئيس اتحاد السلة .

وسالم المطوع أمين السر العام ومدير البطولة وعوض سامي ممثل شركة «سما للفعاليات» منظم البطولة وممثلي الشركات والمؤسسات الراعية على رأسهم «طيران الإمارات» و«السوق الحرة دبي».

وأسفرت قرعة البطولة، عن وضع حامل اللقب الرياضي اللبناني في المجموعة الأولى بجوار الاتحاد السكندري المصري وسلا المغربي والوثبة السوري والجامعة الأمريكية في دبي وهوبس اللبناني، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخب الإمارات بجوار بيروت اللبناني ومايتي سبورت الفلبيني والنجم الراسي التونسي والاتحاد السوري.