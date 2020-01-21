الإعلان عن مسارات «طواف الإمارات» 2020

المصدر: الشارقة -عدنان الغربي

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لطواف الإمارات في مؤتمر صحفي موسع عقدته، أمس، في أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، عن قمصان ورعاة ومسارات النسخة الثانية العالمية لطواف الإمارات، الذي سيقام من 23 – 29 فبراير المقبل.

وحضر المؤتمر سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا المنظمة لطواف الإمارات، وعارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي نائب رئيس اللجنة العليا لطواف الإمارات، وعيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، وانريكو فيلي مدير ار سي اس للفعاليات الرياضية، وممثلو الرعاة:

خالد الحسن مدير منطقة الشارقة والإمارات الشمالية في طيران الإمارات، وسعود كرمستجي مدير مساعد أول – العلاقات المؤسسة الخارجية في وحدة الاتصال والعلاقات العامة في مبادلة، وعقيل كاظم رئيس الشؤون التجارية لنخيل، وأروى الكندي عضو مجلس الإدارة ومديرة الإعلام والاتصال في طيران أبوظبي.

20 فريقاً و7 مراحل

ويشارك في الحدث 20 فريقاً عالمياً في سباق النسخة العالمية الوحيدة في الشرق الأوسط، ضمن أجندة سباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، التي تقام بتنظيم مشترك بين المجالس الرياضية في أبوظبي ودبي والشارقة، وتنطلق النسخة الثانية من دبي.

وتختتم في أبوظبي مروراً بالإمارات السبع، لعكس مسيرة اتحاد دولتنا الحبيبة وإنجازاتها الكبيرة، بجانب معالمها وتضاريسها الجغرافية المتنوعة بين الجبال والصحراء والبنيان العمراني والسواحل والمعالم التاريخية والثقافية والسياحية، التي تتميز بها إمارات الدولة السبع، ويقام الطواف من 7 مراحل، الأولى، «مرحلة جزيرة مرجان، لمسافة 158 كلم».

والمرحلة الثانية «مرحلة بلدية دبي» لمسافة 203 كلم، وهي المرحلة الأطول، أما المرحلة الثالثة فهي «مرحلة الشارقة» لمسافة 198 كلم، والمرحلة الرابعة «مرحلة دبي» لمسافة 171 كلم، والمرحلة الخامسة «مرحلة العين لمسافة 162 كلم»، أمّا المرحلة السادسة فهي مرحلة أدنوك لمسافة 158 كلم، وتختتم مراحل الطواف بمرحلة أبوظبي لمسافة 127 كلم.

رعاة القمصان

وشهد المؤتمر الكشف عن ألوان قمصان النسخة الثانية لطواف الإمارات، حيث ستكون «طيران الإمارات» راعياً للقميص الأحمر المخصص لمتصدر الترتيب العام بداية من المرحلة الثانية بتحقيق أقل زمن مسجل، أما القميص باللون الأخضر فسيكون برعاية مبادلة، المخصص لمتصدر الترتيب العام بالنقاط.

فيما ترعى نخيل القميص الأبيض والذي يقدم لأفضل متسابق شاب «25 سنة وما دون»، في حين يرعى طيران أبوظبي القميص الأسود، الذي يمنح لمتصدر المرحلة المتوسطة السريعة.

دعم سخي

وقال سعيد حارب: نثمن الدعم السخي والاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة وحرصها الكبير على تحقيق التنمية والتقدم الرياضي.

والذي يقودنا لمواصلة النجاحات في ظل استضافة أهم الفعاليات الرياضية العالمية، مضيفاً: يمثل الإعلان عن مسار طواف الإمارات بنسخته الثانية تحدياً جديداً لنخبة الفرق ونجوم العالم الذين سيمرون بأبرز معالم الدولة وطبيعتها الرائعة، بعد أن برهنت النسخة الأولى أحقية طواف الإمارات لمكانته كونه حدثاً عالمياً بارزاً في الأجندة الرياضية العالمية.