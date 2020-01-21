الهيئة تحتضن اجتماع «البارالمبية»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

عقد مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الإماراتية أول اجتماعاته بمقر الهيئة العامة للرياضة بدبي، أول من أمس، وذلك بحضور محمد محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية.

والدكتور طارق سلطان بن خادم نائب الرئيس وعائشة عبد الله ميران نائب الرئيس وأعضاء مجلس إدارة اللجنة، وعمرعبدالرحمن ممثل الهيئة العامة للرياضة، وذلك لإتمام إجراءات التسليم والتسلم لمجلس إدارة اللجنة البارالمبية خلال الفترة المقبلة، ووجه محمد محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة الشكر الجزيل إلى القيادة الرشيدة لدعمها الكبير واهتمامها بأصحاب الهمم.

كما شكر هيئة الرياضة و أعضاء على جهدها الرائع والكبير، وأثنى على دور الداعمين والرعاة و الأندية الشريك الأصيل والاستراتيجي مع اللجنة.