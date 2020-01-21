الفنون تتصدر المشهد في «دبي ديزرت كلاسيك»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

ستشهد النسخة الـ31، من بطولة أوميغا دبي ديزرت كلاسيك للغولف هذا العام، التي تقام من 23 - 26 يناير الجاري، على ملعب المجلس في نادي الإمارات للغولف بدبي، مشاركة أصحاب المواهب الفنية الأكثر ابتكاراً في دبي، بعدما أعلن منظمو البطولة عن مشاركة النحات الشهير إدريس بي.

والرسام أندرو سكانلان، وسيتمكن زوار البطولة، من مشاهدة تماثيل الفنان إدريس بي، المقيم في دبي، والمعروف عالمياً بتماثيله الأسطورية، وأما سكانلان، الذي عاش وعمل في منطقة الشرق الأوسط لمدة 25 عاماً، ويتميز بأسلوبه الذي يعرف باسم «الفن الخلوي»، فقد كرس نفسه طوال 3 أشهر مضنية لإنشاء صورة للاعب تومي فليتوود.