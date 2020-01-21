البواردي: كأس جمعية البولو حققت الأهداف

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

أكد علي البواردي رئيس لجنة الإمارات للبولو، أن النسخة الثانية من بطولة كأس جمعية الإمارات للبولو وكأس بنك أبوظبي التجاري، التي أقيمت مؤخراً، حققت الأهداف المنشودة، ونجاحات عدة، تحمل الجمعية مسؤولية كبيرة في استمراريتها سنوياً، ضمن العديد من البطولات التي تنظمها الجمعية إلى جانب الإشراف على العديد من البطولات المحلية بصفتنا الجهة الرسمية المشرفة على تلك الرياضة.

وأكد البواردي على أهمية تواجد أبناء وبنات الإمارات في مثل هذه البطولات وخاصة الشباب منهم، وتواجدهم بشكل منافس لدرجة كبيرة مع العديد من نجوم اللعبة المحترفين، هذا إلى جانب اكتسابهم لمزيد من الخبرات.