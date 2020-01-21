«الصقر المجنح» يقود ويستوود لصدارة غولف «السباق إلى دبي»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اعتلى نجم الغولف الإنجليزي لي ويستوود صدارة ترتيب «السباق إلى دبي» للجولة الأوروبية هذا الموسم، بفضل فوزه بلقب بطولة أبوظبي إتش إس بي سي، برعاية شركة الإمارات العالمية للألمنيوم.

بعدما رفع كأس «الصقر المجنح»، أول من أمس، على ملعب نادي أبوظبي للغولف، وبحسب التصنيف الصادر من الجولة الأوروبية، فإن ويستوود حقق 1,165 نقطة وضعته في صدارة ترتيب «السباق إلى دبي»، والمشاركة في بطولة جولة موانئ دبي العالمية، التي تعد البطولة الختامية للجولة الأوروبية.

والتي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتقام على ملاعب عقارات جميرا للغولف في شهر نوفمبر المقبل في موعد يتجدد سنوياً، وتضم روزنامة الجولة الأوروبية التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، 44 بطولة تقام في عام 28 دولة على مدار عام 2020.

ويسعى اللاعبون لحصد أكبر قدر ممكن من النقاط، من أجل التواجد في القائمة الحصرية، التي تضم أفضل 50 لاعباً على مدار الموسم، وكانت بطولة أبوظبي أول بطولة يشارك فيها ويستوود هذا الموسم، مستفيداً من القيمة الكبيرة، التي تقدمها هذه البطولة التي تستضيفها أبوظبي سنوياً، منذ عام 2006، وارتقت العام الماضي لتقام ضمن جولات سلسلة «رولكس»، بقيمة جوائز سبعة ملايين دولار.

وجاء الجنوب أفريقي براندين جرايس بالمركز السابع عشر بالبطولة، ليتراجع إلى المركز الثاني في ترتيب «السباق إلى دبي» برصيد 565.4 نقطة، واستفاد الإنجليزيان تومي فليتوود وماثيو فيتزباتريك والفرنسي فيكتور بيريز من حلولهم بالمركز الثاني مناصفة بالبطولة، ليتقدموا للمركز الثالث على لائحة ترتيب «السباق إلى دبي»، بعدما افتتحوا رصيدهما الإجمالي هذا الموسم بإجمالي 522.7 نقطة.