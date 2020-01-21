الغيلاني والمري بطلا صيد الأسماك بدبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

توج المتسابق سعود محمد الغيلاني بطلاً لمنافسات فئة «الكنعد»، ضمن الجولة الأولى لبطولة دبي لصيد الأسماك، والتي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي البحري 2019-2020 على مدار ثلاثة أيام متتالية.

حيث تمكن الغيلاني من اصطياد سمكة وزنها 29.55 كلغ وطول 154 سم، كما تألق في الحدث المتسابق سالم غانم بن غانم المري، الذي حصل على المركز الأول في فئة سمك «السكل» بجدارة، حيث نجح من اصطياد سمكة في اليوم الثاني من أيام البطولة، وصل وزنها إلى 28.20 كلغ وبلغ طولها 141سم، محتلاً الصدارة في هذه الفئة.

وحظيت المنافسات بدعم ورعاية من شركة دلما مارين للقوارب والمحركات البحرية، التي تقوم بتحفيز بطلي الكنعد والسكل بجوائز مالية مغرية ومراسي بي أند أو، التي رصدت جائزة لصاحب المركز الأول في فئة الكنعد.

إضافة إلى احتضانها مقر البطولة وجمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك التي ستتولى عملية بيع الأسماك، والاستفادة من ريعها للجمعيات الخيرية ومعرض دبي العالمي للقوارب 2020 الذي يقدم فرصة ذهبية لبطل البطولة مع نهاية الجولة الثانية للمشاركة في البطولة الدولية.

وجرت في مقر البطولة، أول من أمس، مراسم تتويج أصحاب المراكز الثلاثة في كل فئة بحضور محمد عبد الله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وهزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات وأحمد السويدي رئيس الحكام وأيوب الخاجة مدير شركة دلما مارين للقوارب والمحركات البحرية، وسعيد خليفة المري مدير أول مراسي بي أند أو.