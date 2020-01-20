انطلاقة جماهيرية لدولية دبي للسلة

المصدر: تصوير-سالم خميس

دبي-ياسر قاسم

أسفرت قرعة بطولة دبي الدولية لكرة السلة في نسختها الـ 31 التي تقام بصالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي ابتداءً من 23 يناير الحالي حتى الأول من فبراير المقبل، عن وضع حامل اللقب الرياضي اللبناني في المجموعة الأولى بجوار الاتحاد السكندري المصري وسلا المغربي والوثبة السوري والجامعة الأمريكية في دبي وهوبس اللبناني.

فيما ضمت المجموعة الثانية منتخب الإمارات بجوار بيروت اللبناني ومايتي سبورت الفلبيني والنجم الراسي التونسي والاتحاد السوري.

وستكون الانطلاقة جماهيرية للبطولة في المباراة التي تجمع منتخبنا الوطني مع مايتي الفلبيني صاحب الجماهيري الأعلى في البطولة والتي ستقام الساعة السابعة مساء الخميس بعد مراسم حفل الافتتاح.