300 مشارك في بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد والسكل

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة النادي، اجتمعت اللجنة المنظمة لبطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد والسكل والتي تقام برعاية فريق الطيار مساء أول أمس مع المتسابقين والمشاركين في الجولة الثانية من البطولة والذين وصل عددهم إلى أكثر من ثلاثمئة مشارك حتى لحظة كتابة هذه السطور، وذلك من أجل توضيح القوانين واللوائح الجديدة والتعديلات في الجولة المرتقبة نهاية الأسبوع.

حضور

شهد الاجتماع حضور كل من: سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، وهزاع محمد بن ربيع المهيري مؤسس فريق الطيار، والمقدم ممدوح الساعدي من جهاز حماية المنشآت وأحمد الهاشمي ممثل هيئة البيئة في إمارة أبوظبي، ومحمد الرميثي ممثل الهلال الأحمر.