اتفاقية تعاون بين جامعة دبي والنادي البحري

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أبرم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، اتفاقية تعاون مع جامعة دبي، لتعزيز الجهود المشتركة، بما يدعم المصلحة العامة والجهود المستمرة، لتطوير العمل والتنسيق مع المؤسسات الوطنية، وتعزيز الشراكة مع المؤسسات التعليمية، وشهدت جامعة دبي الخاصة، مراسم التوقيع ومثلها الدكتور عيسى محمد البستكي رئيس الجامعة، ومن وفد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، محمد عبد الله حارب المدير التنفيذي، بحضور هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات ومحمد عبد الله الشامسي مدير الدعم المؤسسي، ومحمد سيف المري مدير الاتصال الحكومي، وجمانة خالد خبير تخطيط استراتيجي وموارد بشرية، ومن جامعة دبي حكمت البعيني مدير الاتصال والعلاقات العامة، وسمر سعيد مساعد مدير التسويق والاتصال، واطلع وفد نادي دبي خلال زيارته مقر جامعة دبي على الجهود القائمة في هذه المؤسسة العملاقة ودورها في تأهيل شباب متسلح بالعلم والمعرفة، كما استمع الوفد إلى شرح واف من رئيس الجامعة حول آليات العمل في المؤسسة.

ووجه محمد عبد الله حارب، الشكر الجزيل إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على اهتمامه المتواصل وتوجيهاته المستمرة بضرورة الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع ونشر مفهوم الرياضات البحرية، انسجاماً مع خطط وبرامج مجلس دبي الرياضي، المظلة الراعية للنشاط الرياضي في الإمارة.