«الجوجيتسو» يطلق حملة وطن الأبطال في عالمية أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

كشف اتحاد الجوجيتسو، عن إطلاق حملة «وطن الأبطال»، على هامش فعاليات النسخة الثانية عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو 2020، التي تستضيفها العاصمة أبوظبي في أبريل المقبل، وتهدف الحملة إلى استقطاب المزيد من عُشاق ورياضيي اللعبة، وتكريم الجهود والمساهمات المثالية لمجتمع الجوجيتسو على المستويين المحلي والعالمي، وأيضاً، بهدف تسليط الضوء على رسالة وقيم اتحاد الإمارات للجوجيتسو، والمساعدة على تحقيق أهداف الاتحاد في تفعيل مشاركة الجماهير، وتعزيز الانضمام إلى فعاليات الجوجيتسو المحلية والعالمية، بالإضافة إلى زيادة المشاركة الشعبية في الرياضة، بالإضافة إلى بذل كل الجهود الممكنة لتكريم أبطال الرياضة المحليين والعالميين من الأندية والأكاديميات والمدربين، وصولاً إلى عُشاق ولاعبي الجوجيتسو وأصحاب الهمم، كما تكرّم الحملة الأهالي والمشجعين والشركاء والرعاة الذين يخصصون الوقت والجهد لتمكين مشاركة الرياضيين وتوسيع نطاق الحضور العالمي لرياضة الجوجيتسو، ويتزامن إطلاق الحملة الجديدة مع تنامي شعبية رياضة الجوجيتسو على الصعيدين المحلي والعالمي، لا سيما أن دولة الإمارات كانت سباقة في إدراج رياضة الجوجيتسو ضمن المناهج المدرسية الوطنية منذ سنوات عدة؛ حيث يتم تدريسها حالياً لأكثر من 76 ألف طالب في أكثر من 130 مدرسة، وتشير إحصائيات إلى أن عدد لاعبي الجوجيتسو في الإمارات يصل حالياً إلى 120 ألف رياضي ضمن جميع الفئات العمرية.

خطوات

وقال محمد سالم الظاهري نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد: «تمضي العاصمة أبوظبي ودولة الإمارات بخطوات واثقة نحو تحقيق الريادة والتفوق عالمياً في استضافة وتنظيم أبرز البطولات الرياضية العالمية، وبالأخص في عالم رياضة الجوجيتسو، وسط ثناء كبير وإشادة دولية بالقدرات التنظيمية الاستثنائية التي تجلت عبر النسخ الماضية من البطولة وغيرها من البطولات الكبرى التي رسّخت موقع الدولة كموطن للجوجيتسو».