3500 مشاركة.. رقم قياسي في فزاع للصيد بالصقور

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اختتمت فعاليات بطولة فزاع للصيد بالصقور الرئيسية (التلواح)، التي نظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وذلك بعد منافسات تحولت إلى احتفالية رياضية تراثية على مدار نحو 3 أسابيع شملت كل الفئات بمشاركة كبيرة من نخبة الصقارين من داخل وخارج الدولة، وكشف راشد بن مرخان، نائب الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن النسخة الحالية شهدت مشاركة قياسية تجاوزت 3500 طير في «الهد» ودخول أشواط المنافسات، وهو رقم كبير للغاية تجاوز عدد المشاركات في بطولتي الموسم الماضي سواء البطولة الرئيسية أم فخر الأجيال.