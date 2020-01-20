لجنة «طواف الإمارات» تبحث مستجدات النسخة الثانية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

عقدت اللجنة العليا المنظمة لطواف الإمارات للدراجات الهوائية، اجتماعاً موسعاً لمناقشة مستجدات المراحل التنظيمية للنسخة الثانية للطواف الوحيد في الشرق الأوسط، والذي سيقام خلال الفترة 23-29 فبراير 2020، بتنظيم مشترك بين المجالس الرياضية في أبوظبي ودبي والشارقة، تحت مظلة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، في أجندة سباقاته لعام 2020.

حضر الاجتماع الذي عقد في فندق ويستن بأبوظبي، سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا المنظمة للطواف، وعارف حمد العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للطواف، وعيسى هلال الحزامي أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، بجانب سهيل العريفي مدير إدارة الفعاليات، وناصر الزعابي مدير إدارة الإعلام الرياضي، وسعيد المهيري مدير إدارة الرياضة المجتمعية في مجلس أبوظبي الرياضي، إضافة إلى صالح المرزوقي مدير إدارة الدعم المؤسسي، وسارة الصايغ مدير إدارة الاتصال والتسويق في مجلس دبي الرياضي.

نخبة

شهد الاجتماع في أجندة أعماله، استعراض آخر مستجدات المراحل التحضيرية لطواف الإمارات، ومسارات كافة المراحل، ومشاركة نخبة الفرق العالمية ونجوم سباقات العالم في مراحل النسخة الثانية، كما استعرض الاجتماع الحملات التسويقية، ودور الرعاة، والتعاون مع الجهات الحكومية بكافة المدن المستضيفة لمراحل الحدث، كما بحث الاجتماع خطط الحملات التسويقية والإعلامية للطواف، وأهم الخطوات الجديدة للحدث العالمي، الذي يمثل الصورة النموذجية للتقدم الرياضي، وشهد الاجتماع مناقشة تفاصيل المؤتمر الصحافي الذي سيعقد اليوم في أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، في تمام الساعة 11 صباحاً، للكشف عن قمصان ومسارات ورعاة النسخة الثانية، كما استعرض الاجتماع سباقات التحدي المجتمعية والفعاليات المصاحبة للحدث، والبرنامج التثقيفي للمدارس الذي يسبق انطلاقة النسخة الثانية.

توجيهات

من جهته، أكد سعيد حارب، رئيس اللجنة العليا المنظمة لطواف الإمارات، على أهمية الاجتماعات الدورية والتنسيقية، للوقوف على آخر تطورات العمليات التنظيمية للنسخة الثانية، التي نتطلع لها أن تكون مبهرة ومميزة، بما يوازي ثقة القيادة الرشيدة وتوجيهاتها الدائمة لإبراز المكانة المرموقة للدولة، والنجاحات الكبيرة للنسخة الأولى.

بدوره، قال عارف حمد العواني: ناقشنا تفاصيل مهمة، ومحاور رئيسة لمراحل العمل التنظيمي لطواف الإمارات بنسخته الثانية، الذي سيقام وسط تنوع التضاريس والمعالم بكافة مراحله، في ظل التحضيرات الكبيرة، والتعاون المميز لجميع الشركاء، الأمر الذي سيقودنا حتماً لطواف عالمي يليق بسمعة ومكانة الإمارات على الصعيد الدولي، ويعزز نجاحات النسخة الأولى.