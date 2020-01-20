«الجودو» يحدّد لائحة دوري المراحل

المصدر: (أبوظبي- البيان الرياضي)

حددت اللجنة الفنية باتحاد المصارعة والجودو، لائحة الدور قبل النهائي والنهائي لدوري الجودو للمراحل العمرية لموسم 2019 -2020 المقرر له يوم الجمعة المقبل، بصالة الشيخة فاطمة بنت مبارك في أبوظبي.

وحددت اللائحة الفئات المشاركة في البطولة وأنديتها، والتي تشمل فئة الأشبال لمواليد 2006- 2007، وفئة الناشئين لمواليد 2002-2003-2004، وستبدأ عملية الميزان للاعبين المشاركين في كل فئة اعتباراً من صباح يوم البطولة، بعدها تبدأ المنافسات، وثمن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد التعاون الإيجابي المثمر من كل الأندية الأعضاء، والذي أسهم في تقديم العديد من مواهب اللعبة، التي شكلت دعماً وإضافة للمنتخبات الوطنية للفئات العمرية.