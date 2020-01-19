دورة ألعاب الشركات تنطلق 27 فبراير

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أعلن مجلس دبي الرياضي، وشركة كوربوريت سبورتس، عن تنظيم النسخة الثانية من دورة «الألعاب الرياضية للشركات»، التي تقام فعالياتها في المدرسة السويسرية الدولية في منطقة الخليج التجاري في دبي، على مدار ثلاثة أيام، خلال الفترة من 27 إلى 29 فبراير المقبل، وتضم 23 رياضة مختلفة، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي، وتحدث خلاله خالد العور مدير إدارة الفعاليات الرياضية بالمجلس، محمد الحصري المدير التنفيذي لشركة كوربوريت سبورتس المنظمة للدورة، سايمون سيوارد مدير الرياضة والصحة البدنية في الشركة المنظمة للحدث، وإبراهيم مغربل نائب رئيس التسويق الإقليمي لشركة «جود بليس فور وورك» راعية الحدث، وقال خالد العور: «قيادتنا الرشيدة تؤكد على أهمية صحة أفراد المجتمع، وتحرص على تحفيز كافة أفراد المجتمع على جعل الرياضة أسلوب حياة، ونحن نعمل على تحقيق رؤية القيادة، بالتعاون مع شركة كوربورت سبورت، من خلال هذه الدورة التي ستقام في سنة إكسبو 2020، الحدث الأبرز في العالم».