العرياني يحقق أفضل رقم عربي في رماية الكويت

المصدر: الكويت - البيان الرياضي

بداية جادة وطيبة لمنتخب رماية الأطباق من الحفرة «التراب»، خلال مشاركته في بطولة كأس أمير الكويت للرماية والتي حظيت بمشاركة 61 رامياً من أفضل رماة العالم ومعظمهم من المتأهلين لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة في طوكيو الصيف المقبل، حيث حقق بطلنا الرامي ظاهر العرياني في الأدوار التأهيلية «الجولات الخمس»، 116 طبقاً، وهو افضل رقم عربي وثاني أفضل رقم في البطولة، وبفارق طبق واحد عن المتصدر التشيكي ديفيد كوستلفسكي، وهو ما يؤكد أن المشاركة إيجابية، رغم احتلال العرياني المركز الخامس في النهائيات، كما أن نتائج باقي الرماة، كانت كبداية مشجعة، وعرف كل رام أين وقعت أقدامه بين الرماة ويعيد ترتيب أوراقه وسلاحه ووضعه ومرآة حقيقية للجهاز الإداري والفني على ضوئها، يتم اختيار الرماة الذين سيمثلون المنتخب في البطولة العربية بالمغرب لرماية الأطباق، من 30 يناير الجاري، وحتى 8 فبراير المقبل، ومن بعدها البطولة العربية «لجميع الأسلحة» في مصر، من 17 - 27 بالشهر نفسه، والمشاركة كذلك في كؤوس العالم بكل من قبرص والهند واذربيجان تباعاً إلى جانب عدد من بطولات الجائزة الكبرى، التي تزخر بها أجندة الموسم الحالي.

بطولة مهمة

وأشاد عبد الله سالم بن يعقوب الزعابي الأمين العام لاتحاد الرماية عضو المكتب التنفيذي للاتحادين العربي والآسيوي بتواجد رماتنا مع إخوانهم رماة الكويت في هذه البطولة التي تحمل اسم أمير الكويت والتي أصبحت محل اهتمام معظم الرماة ليس على الصعيد العربي أو القاري بل وعلى الصعيد العالمي، وأثنى بن يعقوب على أداء الرامي ظاهر العرياني في البطولة متمنياً أن يواصل تطوير مستواه، آملاً أن يبذل كل رام في منتخب «التراب»، أقصى جهد ممكن لتحسين النتائج.