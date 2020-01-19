عاد فريق النصر من معقل نادي بني ياس، مزهواً بفوز ثمين على فريق مليحة، بنتيجة 28/26، رفع به العميد رصيده إلى 9 نقاط، مثلت العلامة الكاملة، ليغرد بعيداً بالصدارة، بختام الجولة الثالثة، التي أقيمت أول من أمس، وبنفس الجولة، نجح فريق العين في التغلب علي فريق بني ياس بنتيجة 31/24، بختام اللقاء الذي جمعهما على أرض صالة الشيخ راشد بن حمدان بالقلعة الزرقاء، وبهذا الفوز، يتقدم فريق العين للمركز الثاني، برصيد 6 نقاط، من فوزين على بني ياس، وقبلها على منتخب الشباب 34/27، ويتراجع فريق مليحة الضيف الجديد للمركز الثالث، بعد توقف رصيده عند أربع نقاط، ويحتل منتخب الشباب المركز الرابع، برصيد نقطتين، وبفارق الأهداف عن فريق بني ياس الخامس بنفس الرصيد.
النصر يغرد بصدارة كأس اليد
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