النصر يغرد بصدارة كأس اليد

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

عاد فريق النصر من معقل نادي بني ياس، مزهواً بفوز ثمين على فريق مليحة، بنتيجة 28/‏26، رفع به العميد رصيده إلى 9 نقاط، مثلت العلامة الكاملة، ليغرد بعيداً بالصدارة، بختام الجولة الثالثة، التي أقيمت أول من أمس، وبنفس الجولة، نجح فريق العين في التغلب علي فريق بني ياس بنتيجة 31/‏24، بختام اللقاء الذي جمعهما على أرض صالة الشيخ راشد بن حمدان بالقلعة الزرقاء، وبهذا الفوز، يتقدم فريق العين للمركز الثاني، برصيد 6 نقاط، من فوزين على بني ياس، وقبلها على منتخب الشباب 34/‏27، ويتراجع فريق مليحة الضيف الجديد للمركز الثالث، بعد توقف رصيده عند أربع نقاط، ويحتل منتخب الشباب المركز الرابع، برصيد نقطتين، وبفارق الأهداف عن فريق بني ياس الخامس بنفس الرصيد.