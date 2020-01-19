إنجاز إداري جديد لرياضة الإمارات

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

اعتمدت اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي لرياضات الكيك بوكسينغ في اجتماعها الدوري الذي عقد مؤخراً في العاصمة الأردنية عمان، ترشيح فرح سالم عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ نائباً لرئيس الاتحاد العربي عن العنصر النسوي، والذي يمثل إنجازاً جديداً لرياضة الإمارات والرياضة النسائية، وجاء اختيار فرح سالم لدورها البارز خلال رئاستها لوفد منتخبنا الوطني للكيك بوكسينغ الذي شارك في نوفمبر الماضي في بطولة العالم (واكو) التي أقيمت في مدينة أنطاليا التركية، وجهودها الإدارية التنظيمية والإعلامية خلال بطولة أمم آسيا للمواي تاي التي أقيمت في ديسمبر الماضي بالعاصمة أبوظبي، بإشراف الاتحاد الدولي للمواي تاي.