طرق دبي تستعد للماراثون الدولي

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

تستعد شوارع دبي للتحول إلى مضمار عالمي من أجل انطلاق النسخة الحادية والعشرين من ماراثون ستاندرد تشارترد دبي الدولي، يوم الجمعة المقبل، والذي يعد من أكثر الطرق تسطحاً وأسرعها في عالم الركض، ويقوم منظمو الفعاليات حالياً، بإنشاء موقع السباق على طريق أم سقيم، بالإضافة إلى تخطيط وإدارة مسارات السباق للماراثون، من خلال العمل جنباً إلى جنب، مع هيئة الطرق والمواصلات وشرطة دبي وبلدية دبي، وينظم الماراثون، بدعم من مجلس دبي الرياضي، ويستقطب نخبة من العدائين الأبطال، وكذلك مجموعة من المتسابقين الشباب الصاعدين الحريصين على وضع بصماتهم على عالم الجري للمسافات الطويلة.