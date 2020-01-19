«دبي للدراجات المائية» يدشن موسم السباقات الدولية

المصدر: دبي- البيان الرياضي

تعود دبي مرة أخرى مع بداية العام الجديد 2020، لتخطف الأضواء مع استضافة أول الأحداث في روزنامة السباقات العالمية للاتحاد الدولي للسباقات البحرية (يو أي ام) مع تنظيم أولى جولات بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية يوم السبت المقبل في شواطئ جميرا.

ويستعد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية لتنظيم سباق دبي للدراجات المائية، فاتحة جولات البطولة الدولية، والتي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي للسباقات البحرية (يو أي ام) وبإشراف اتحاد الإمارات للرياضات البحرية على مدار يومين، يخصص اليوم الأول وهو الجمعة المقبل لاستكمال إجراءات التسجيل والفحص الفني والاجتماع التنويري فيما ترتفع حرارة التنافس يوم السبت.

أجندة

ووضع الاتحاد الدولي للسباقات السريعة (يو أي ام) أجندة وفعاليات روزنامة موسم 2020 مؤخراً، حيث تفتتح البطولات المعتمدة لديه بتصنيفها الدولي بالجولة المرتقبة يوم السبت المقبل، لتكون أول فعالية دولية في بحرية بالكرة الأرضية خلال عام 2020 وتمنح فيها نقاط معتمدة تضاف إلى تصنيف المحترفين في ثلاث فئات من فئات بطولة الإمارات الدولية هي واقف جي بي 1 وجالس جي بي 1 والحركات الاستعراضية.

ومن المنتظر أن تجمع الجولة الأولى المرتقبة يوم السبت المقبل نجوم رياضة الدراجات المائية في المنطقة الخليجية والعالم، ومن بينهم كبار المصنفين في مختلف الفئات من دول قارات العالم من أوروبا وآسيا وإفريقيا وأمريكا حيث مر على المشاركة العديد من الأبطال العالميين، والذين تركوا أجمل الذكريات في شواطئ الإمارات.

اهتمام

كما يولى أبطال الإمارات سفراؤنا في المحافل الدولية اهتماماً كبيراً بالمشاركة في البطولة الدولية، والتي صقلت مهارات الكثير من المتسابقين وأهلتهم تماماً للتمثيل الخارجي بل ومقارعتهم أيضاً في بلدانهم، حيث يعتبر أبطال الإمارات حالياً من نجوم الصف الأول في هذه الرياضة ويكفي إنجازاتهم الذهبية.