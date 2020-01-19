الصراع يشتعل على «الصقر المجنح» في «أبوظبي للغولف» اليوم

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

خطف الإنجليزي لي ويستوود صدارة بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للغولف مع ختام منافسات الجولة الثالثة من البطولة، التي أقيمت أمس بالملعب الوطني لنادي أبوظبي للغولف.

ويسدل الستار اليوم على النسخة الخامسة عشرة من البطولة التي تقام بمشاركة نخبة من نجوم العالم في الغولف، وتعد واحدة من أبرز بطولات الجولة الأوروبية للغولف، بإجمالي جوائز 7 ملايين دولار أمريكي.

ويشتعل الصراع على كأس «الصقر المجنح» ولقب البطولة اليوم خاصة في ظل تواجد أكثر من لاعب في دائرة المنافسة، إذ نجح ويستوود الفائز بالجولة الأوروبية 24 مرة في تصدر لائحة الترتيب في اليوم الثالث بتسجيله 67 ضربة، بواقع 14 ضربة تحت المعدل، متقدماً على النمساوي بيرند وايسبرجر الذي احتل مركز الوصافة بـ 13 ضربة تحت المعدل، بالتساوي مع الإيطالي فرانشيسكو لابورتا الذي كان قد تصدر منافسات الجولة الثانية من البطولة.

كما تتضمن دائرة المنافسة على اللقب الإنجليزي فيتزباتريك الذي أنهى الجولة الثالثة بـ 12 ضربة تحت المعدل في المركز الرابع، يليه الإسباني سيرجيو جارسيا والأمريكي كيتاياما بـ 11 ضربة تحت المعدل، فيما سجل الإسباني رافا كابريرا والبلجيكي توماس ديتري 10 ضربات تحت المعدل.

تراجع

وتراجع الأمريكي بروكس كوبكا المصنف الأول عالمياً رغم البداية الجيدة التي كان قد حققها في اليوم الأول، إذ أنهى منافسات الجولة الثالثة في مركز متأخر للغاية محققاً 5 ضربات فقط تحت المعدل، فضلاً عن أداء مخيّب كذلك للمصنف السادس وأحد المرشحين قبل انطلاق البطولة الأمريكي كانتلاي، فيما تحسّن أداء الفائز مرتين باللقب في أبوظبي الإنجليزي تومي فليتوود وحقق أمس 5 ضربات أقل ليصل إجمالي ضرباته إلى 8 ضربات تحت المعدل.

من جهته، أعرب لي ويستوود عن ارتياحه للأداء الذي قدمه أمس، وقال: «سجلت ضربات جيدة في البداية، مما منحني الكثير من الثقة حتى ختام الجولة، سنحت لي الفرصة لتسجيل عدد أكبر من الضربات، ولكني سعيد بالأداء بشكل عام وأتطلع للجولة النهائية من أجل المنافسة على اللقب».

بدوره وصف النمساوي وايسبرجر الذي قدم أداء مميزاً وحقق 7 ضربات تحت المعدل، أمس، منافسات الجولة الثالثة بالرائعة، وقال: «نجحت في تنفيذ ضربات جيدة رغم الصعوبات التي واجهتها في الحفر الأخيرة، حالفني التوفيق في أحيان كثيرة لتعويض الإخفاق الذي واجهني في الجولتين الأولى والثانية، وأتمنى أن أواصل بنفس القوة في الجولة الأخيرة».