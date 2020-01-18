الأبيض الإماراتي يدشن مشواره أمام البحرين في الدور الرئيسي لآسيوية اليد

المصدر: متابعة: فائز بجبوج

يخوض منتخبنا الوطني مباراته الأولى في الدور الرئيسي في البطولة الآسيوية التاسعة عشرة لكرة اليد يوم الاثنين المقبل أمام نظيره المنتخب البحريني ضمن المجموعة الأولى، التي تضم إلى جانبه كلا من السعودية واليابان، حيث يلتقي مع المنتخب السعودي يوم الثلاثاء المقبل، ويختتم مشواره في هذا الدور أمام المنتخب الياباني يوم الخميس المقبل,

وضمت المجموعة الثانية بالدور الرئيسي للبطولة كلا من الكويت وإيران وقطر وكوريا.

ويتطلع الأبيض الإماراتي لمواصلة مسيرته الناجحة في البطولة الآسيوية التاسعة عشرة لرجال اليد والمقامة حالياً على أرض صالات مجمع الشيخ سعد العبد الله بدولة الكويت والممتدة لغاية 27 من الشهر الجاري، بعد أن انتقل الى الدور الرئيسي للبطولة.

حجز مقعده مبكراً

وكان منتخبنا الوطني قد أنهى مشواره في الدور الأول للبطولة بحصوله على المركز الثاني ضمن المجموعة الرابعة، والتي خاض آخر مبارياته فيها مع نظيره المنتخب الكويتي صاحب الأرض والضيافة وخسرها في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة بنتيجة 20/17، وانتهي الشوط الأول لأصحاب الضيافة 11/10، ما منح الكويت صدارة المجموعة الرابعة.

مباراة الإثارة أمام 5000 متفرج

وخاض المنتخبان المباراة كتحصيل حاصل لكونهما قد حجزا مبكراً مقعديهما في الدور الرئيسي للبطولة بفوز كل منهما مباراتين وبرصيد 4 نقاط لكل منهما، ورغم ذلك لم تخل المباراة من الاثارة والتحدي، حيث قدم الفريقان مباراة كبيرة أمام أكثر من خمسة الاف متفرج حضروا هذه المباراة التي جمعت المنتخبين الشقيقين.

وسيطر على مجريات المباراة الأداء المتكافئ لعباً ونتيجة طوال مراحل الشوطين وحفلت بالعديد من التعادلات وتبادلا التقدم والذي لم يتجاوز الهدفين حتى النهاية المعنوية السعيدة لأصحاب الأرض بالفوز أمام قيادتهم الرياضية وجمهورهم الغفير.

وحصل عقب نهاية المباراة لاعب الكويت صالح الموسي على لقب أفضل لاعب بالمباراة.