طائرة شباب الأهلي وبني ياس في مجموعتين قويتين بالبطولة العربية

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أوقعت قرعة بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة للرجال، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 16 إلى 28 فبراير المقبل، ممثلي الدولة شباب الأهلي وبني ياس في مجموعتين قويتين.

ويتنافس شباب الأهلي في المجموعة الثانية، مع أندية خدمات جباليا الفلسطيني، الهلال الليبي، الأهلي البحريني والعربي.

ويتنافس بني ياس، ضمن المجموعة الثالثة الصعبة، مع أندية غاز الجنوب العراقي، وادي موسى الأردني، السلام العماني والزمالك.

فيما ضمت المجموعة الأولى أندية اساريا الليبي، السيب العماني، خيبل اليمني، الهلال السعودي والأهلي المصري.

وضمت المجموعة الرابعة أندية الشعلة اليمني، البيشمركة العراقي، كاظمة الكويتي، الأهلي السعودي وسنجل الفلسطيني.