ديوكوفيتش يؤكد مشاركته في «دولية دبي للتنس»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد نجم التنس الصربي ديوكوفيتش، المصنف الثاني عالمياً، مشاركته في بطولة سوق دبي الحرة للتنس التي يستضيفها استاد السوق الحرة بدبي من 24 إلى 29 فبراير المقبل، ويسعى حامل لقب أستراليا المفتوحة وبطل دورة ويمبلدون لاستعادة لقب البطولة الذي تُوج به آخر مرة في عام 2013، ويتنافس ضمن قائمة تضم أبرز لاعبي الكرة الصفراء في العالم مثل السويسري فيدرر، حامل لقب دبي ثماني مرات، الذي أضاف لقبه العالمي رقم 100 في الفردي، إثر إحرازه لقب دبي العام الماضي، واليوناني تسيتسيباس، وصيف دولية دبي 2019، الفائز بكأس البطولة الختامية لمحترفي التنس، والإسباني بواتيستا آغوت، بطل تنس دبي 2018.

مشاركة

ورحب كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، بعودة ديوكوفيتش للمشاركة في بطولة دبي، مشيراً إلى أن الأخير من ألمع النجوم في تاريخ اللعبة، وقال: نحن سعداء بمشاركة ديوكوفيتش، الحائز على 16 من ألقاب البطولات الأربع الكبرى «غراند سلام»، كما نرحب بـكل من فيدرر وتسيتسيباس، وجميعهم مرشحون أقوياء لنيل اللقب.

عروض قوية

وقال صلاح تهلك، مدير البطولة: أصبح مسرح الحدث في دبي جاهزاً مجدداً لأسبوعين حافلين بأقوى عروض التنس العالمية، ومع غنى البطولة بنجوم كبار، ستتاح الفرصة لعشاق التنس لمشاهدة لاعبيهم المفضلين في الملعب الرئيسي.

واستهل ديوكوفيتش موسمه بقيادة فريق صربيا للفوز بكأس محترفي التنس، وهويعد الثاني بعد فيدرر في عدد المرات الذي أحرز فيها لقب دولية دبي للتنس.