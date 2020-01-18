121 ميدالية لأبطال الإمارات في « أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو»

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

واصل أبطال وبطلات الإمارات تصدرهم لمنافسات بطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو المقامة على صالة مبادلة أرينا في مدينة زايد الرياضية بأبوظبي، وتم تخصيص المنافسات للحزام الأزرق للبالغين والبالغات، وبلغ إجمالي عدد ميداليات أبطالنا وبطلاتنا 62 ميدالية ( 24 ذهبية، و19 فضية، و19 برونزية).

فيما حلت البرازيل في المركز الثاني برصيد 6 ذهبيات وميدالية واحدة فضية ومثلها برونزية، وفي المركز الثالث كولومبيا بميدالية ذهبية، و4 فضيات، وميدالية واحدة برونزية، وبذلك يصبح رصيد الإمارات في البطولة 121 ميدالية ملونة، بواقع 41 ذهبية، و41 فضية، و39 برونزية.

وحافظت أكاديمية الوحدة على صدارتها في البطولة بعد أن حصدت 7400 نقطة في يومين ، بواقع 22 ميدالية 6 ذهبيات و8 فضيات ومثلهم برونزيات، وجاء في المركز الثاني نادي العين بـ 5420 نقطة، حصيلة 16 ميدالية ملونة بواقع 7 ذهبيات و7 فضيات وبرونزيتين، فيما كان المركز الثالث من نصيب أكاديمية كوماندو جروب بـ 3720 نقطة، حصيلة 13 ميدالية ملونة بواقع 5 ذهبيات و6 فضيات وبرونزيتين.

ترتيب

وعلى صعيد ترتيب الدول بالنقاط بعد اليوم الثاني، حافظت الإمارات على الصدارة بـ 21288 نقطة، وحلت البرازيل في المركز الثاني بـ 1960 نقطة، فيما كان المركز الثالث من نصيب كولومبيا بالمجموع نفسه.

ملكة البساط

من ناحية أخرى توجت البرازيلية جابرييلا بيسانها المصنفة الأولى عالمياً في الحزام الأسود بلقب «ملكة البساط» في الوزن الثقيل بفوزها في كل نزالاتها وإنهاء البطولة بلا هزيمة في الأدوار التمهيدية «المجموعات» أو الإقصائية «نصف النهائي والنهائي»، وسجلت جابرييلا اسمها بأحرف من نور كأول «ملكة للبساط» في الوزن الثقيل في العالم، لأن تلك البطولة تقام لأول مرة في هذه الفئة بعد أن نجحت نسختها الأولى في ريو دي جانيرو ولكن لفئة بطلات الوزن الخفيف.

حضر جانب من المنافسات أمس عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، وقام بتتويج الفائزات كل من محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ويوسف البطران عضو مجلس إدارة الاتحاد، وطارق البحري مدير جولات أبوظبي غراند سلام، ومحمد المرزوقي المدير المالي والتسويقي والإعلامي بالاتحاد مدير البطولة

وعبرت البرازيلية جابرييلا «ملكة البساط» عن سعادتها البالغة بالإنجاز الكبير مؤكدة أنها محظوظة بأن تكون أول لاعبة في العالم تحصل عليه، وأن الفضل في ذلك يعود لأبوظبي واتحاد الإمارات للجوجيتسو، الذي أقام هذه البطولة، وأوجد تلك المنصة العالمية.

وأكد يوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو أن النجاح الذي تحققه النسخة الخامسة من البطولة، تأكيد وترسيخ للنجاحات التي تحققت في البطولة، وتجسيد جديد لمكانة أبوظبي باعتبارها عاصمة الجوجيتسو في العالم

استفادة وأوضح طارق البحري مدير جولات غراند سلام أبوظبي، بأن الأندية استفادت من الاحتكاك مع المدارس العالمية، خصوصاً الناشئين، والذي تحول بعضهم إلى فئة الرجال. وعن تقييمه لأداء الأندية أكد أنهم يمتلكون خامات جيدة من اللاعبين، وقد انعكس على الترتيب العام، بتصدر أنديتنا.