«إف 3» يتألق في «صقور فزاع»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اختتمت أول من أمس، منافسات العامة في بطولة فزاع للصيد بالصقور «التلواح الرئيسية»، والتي ينظمها حالياً مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في الموقع المخصص للبطولات في منطقة الروية بدبي، بإقامة أشواط «شاهين»، وفيها حقق فريق «إف 3» المركز الأول في شوط شاهين جرناس الإضافي، بواسطة الطير «سند»، وجاء ثانياً يوسف ناصر لوتاه بالطير «نمر»، وثالثاً راشد سلطان الفلاسي بالطير «علاج»، وأكمل «إف 3» تفوقه بالفوز بشوط شاهين جرناس الرئيسي، بالطير «صياح»، وحل ثانياً بطي أحمد بن الشيخ مجرن بالطير «خمسين»، وثالثاً فريق «إف 3» بالطير «إس إتش 35».