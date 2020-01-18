الشارقة بطل الشتاء للسلة

المصدر: (دبي - ياسر قاسم)

أنهى الشارقة مرحلة الذهاب لمسابقة الدوري العام لكرة السلة في صدارة الترتيب بالعلامة الكاملة «18 نقطة» بفارق نقطة عن شباب الأهلي، فيما تراجع النصر إلى المركز الثالث برصيد 17 نقطة، واحتفظ البطائح والوصل بمركزيهما الرابع والخامس برصيدي 15 و14 نقطة على التوالي، وتراجع بني ياس للمركز السادس برصيد 13 نقطة، واستمر الظفرة في المركز السابع برصيد 12 نقطة، بفارق نقطة عن الوحدة صاحب المركز الثامن، وواصل الجزيرة والعين احتلالهما للمركزين الأخيرين برصيدي 10 و9 نقاط على التوالي.