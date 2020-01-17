مراهق يُحرج المصنف الأول عالمياً في «أبوظبي إتش إس بي سي» للغولف

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أحرج الناشئ الإنجليزي، جوش هيل «15 عاماً»، الأميركي بروكس كوبيكا، المصنف الأول على العالم، وتفوق عليه في تحدٍ خاص خلال بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للغولف، التي انطلقت في نسختها الخامسة عشر، أمس، بنادي أبوظبي للغولف، وينظمها مجلس أبوظبي الرياضي، برعاية الإمارات العالمية للألومنيوم، حتى 19 الجاري، ضمن أولى بطولات الجولة الأوروبية، وتبلغ قيمة جوائزها 7 ملايين دولار.

وتغلب المراهق هيل، أصغر لاعب في البطولة، والذي يشارك للمرة الأولى في إحدى بطولات الجولة الأوروبية، على الأميركي كوبيكا، المصنف رقم واحد في تصنيف لاعبي الغولف المحترفين على مستوى العالم، ضمن جولة تدريبات خاصة، رتبها كلود هارمون مدرب كوبيكا، من ثماني حفر، على هامش المنافسات الرسمية للبطولة، ونجح المراهق الصغير في التفوق على المخضرم كوبيكا بضربتين أقل، أثارت إعجاب الجميع.

وكان جوش هيل دخل تاريخ الغولف، محققاً إنجازاً غير مسبوق، كأصغر لاعب غولف في العالم يفوز في إحدى البطولات الدولية المعتمدة ضمن التصنيف الرسمي العالمي للاعبي الغولف، عندما فاز ببطولة العين الدولية المفتوحة في أكتوبر الماضي، وهو في سن الـ 15 عاماً و6 أشهر و27 يوماً فقط، محطماً الرقم القياسي العالمي السابق، المسجل باسم الياباني ريو إشيكاوا، الذي توج بلقب بطولة مونسويغر في عام 2007، وكان عمره 15 عاماً و8 أشهر.

ويشارك هيل الإنجليزي، الذي ولد في دبي، ويقيم فيها، في بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للغولف للمرة الأولى، ضمن قائمة تضم 3 لاعبين هواة، نجحوا في حجز بطاقات مشاركتهم في البطولة، عبر التأهل عن طريق الفوز في بطولة أبوظبي للهواة، ورغم تفوقه في التحدي الخاص أمام المصنف الأول، إلا أنه لم يتمكن من تحقيق معدل عالٍ من الضربات في المنافسات الرسمية، واكتفى بإنهاء اليوم الأول بضربة واحدة تحت المعدل.

وعلى صعيد منافسات اليوم الأول، تصدر الإيطالي ريناتو باراتوري، والجنوب أفريقي شاون نوريس، الجولة الأولى من البطولة، وأنهيا المنافسات بـ 64 ضربة، بواقع 8 ضربات تحت المعدل، وتفوقا على الأميركي بروكس كوبيكا، الذي حل في المركز الثالث، بـ 6 ضربات تحت المعدل، إذ قدم أداء جيداً، رغم أنها البطولة الأولى التي يشارك بها منذ أكثر من ثلاثة أشهر، نتيجة إصابة تعرض لها في الركبة.

واكتفى الإيرلندي شاين لاوري، المصنف الـ 19، وحامل لقب النسخة الأخيرة، بضربتين تحت المعدل، إلا أن الفرصة ما زالت متاحة أمامه للتعويض في الجولة الثانية.