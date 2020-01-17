47 ميدالية والصدارة للإمارات في «أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو»

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

شهدت صالة مبادلة آرينا في أبوظبي، أمس، انطلاقة مميزة لجولة «غراند سلام أبوظبي للجوجيتسو»، وخصصت منافسات اليوم الأول لفئة الشباب تحت 18 عاماً للشباب والفتيات، للحزام الأزرق، تصدرت الإمارات المنافسات وحصد لاعبو ولاعبات الإمارات المشاركون من 15 نادياً وأكاديمية 12540 نقطة، فيما جاءت البرازيل في المركز الثاني بمجموع 600 نقطة، وكان المركز الثالث من نصيب روسيا بمجموع 400 نقطة والمركز الرابع لسلطنة عمان بمجموع 280 نقطة وفي المركز الخامس سوريا بمجموع 200 نقطة. وبلغ عدد إجمالي الميداليات التي حصدتها أندية الإمارات 47 ميدالية بواقع 16 ذهبية، و16 فضية، بالإضافة إلى 15 برونزية.

ترتيب

وعلى صعيد ترتيب الأندية والأكاديميات تصدر نادي الوحدة الترتيب العام برصيد 5060 نقطة، فيما جاء العين ثانياً بمجموع 3680 نقطة، وفي المركز الثالث حل نادي بني ياس بمجموع 1940 نقطة واحتل المركز الرابع الجزيرة بمجموع 1640 نقطة وفي المركز الخامس نادي الظفرة بمجموع 700 نقطة، وفي المركز السادس نادي الشارقة للألعاب القتالية بمجموع 500 نقطة، أما المركز السابع فكان من نصيب نادي الوصل بمجموع 280 نقطة والثامن لأكاديمية كومودو بعد أن حصد لاعبوها 200 نقطة، وفي المركز التاسع أكاديمية ب جي جي الدنماركية بمجموع 160 نقطة وفي المركز العاشر جاءت أكاديمية كازاخستان الوطنية بمجموع 120 نقطة.

وحصد لاعبو الوحدة 15 ميدالية بواقع 4 ذهبيات، و5 فضيات، و6 برونزيات، فيما حصد لاعبو العين 12 ميدالية بواقع 5 ذهبيات، ومثلهم فضيات، بالإضافة إلى برونزيتين، أما بني ياس فقد حصد 9 ميداليات عبارة عن 6 ذهبيات وفضية وبرونزيتين، وحصل الجزيرة على أربع ميداليات عبارة عن فضيتين وبرونزيتين، وحصل الظفرة على ميدالية فضية واحدة، في حين حصلت أكاديمية كوماندو جروب على ذهبية واحدة ونادي الشارقة للألعاب القتالية على فضية واحدة.

أولمبياد مصغر

وأكد محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن جولة «غراند سلام أبوظبي» تأتي استكمالاً لجولات طوكيو، لندن، لوس أنجليس، ريودي جانيرو، وروسيا، وهذه الجولات بمثابة أولمبياد مصغر، حيث تساعد بشكل كبير في رفع المستوى الفني للاعبين حول العالم، كما أن جولة أبوظبي تعطي بعداً آخر، بتوسيع قاعدة المشاركة للاعبينا ولاعبتنا، كما تكسبهم خبرات الاحتكاك الدولي، وتبرز القوة التنظيمية لأبوظبي عاصمة الجوجيتسو الدولي.

أهمية

وأضاف: جولات «غراند سلام» باتت منصة عالمية ينتظرها لاعبو ولاعبات ومحبو اللعبة في جميع قارات العالم، مشيراً إلى أنها مشروع إماراتي يطوف 6 عواصم عالمية ويبرز إمكانيات رياضيينا، إضافة إلى الدقة التنظيمية للجهاز الإداري للاتحاد.

1000

وأوضح الظاهري أن الجولة الحالية هي الأكبر والأغلى في الحدث العالمي، حيث استقطبت 1000 لاعب ولاعبة من 63 دولة، وبمشاركة 15 نادياً إماراتياً، و118 نادياً وأكاديمية دولية، مما يعزز من التنوّع في المدارس المختلفة وحصد النقاط، ورفع الترتيب للرياضيين.