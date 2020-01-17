أبيض اليد يعبر هونغ كونغ في الآسيوية

المصدر: (متابعة - فائز بجبوج)

دشن منتخبنا الوطني لكرة اليد، ظهر أمس، بفوز عريض 11/‏38 على منتخب هونغ كونغ، بداية مشواره في البطولة الآسيوية التاسعة عشرة لرجال اليد والمقامة على أرض دولة الكويت الشقيقة وتمتد لغاية 27 يناير الجاري، وسيمنح هذا الفوز العريض لاعبينا المزيد من الإصرار والعزيمة للفوز بمواجهة المنتخب العراقي في السادسة مساء اليوم الجمعة في ثاني أيام البطولة، والذي يمثل محطة مهمة للفريق للعبور إلى الدور الثاني للبطولة من مجموعته الرابعة.

جاء فوز منتخبنا مستحقاً وبنتيجة كبيرة بعد سيطرة مطلقة على مجريات المباراة وحسم النتيجة مبكراً ووصل بالنتيجة إلى 13/‏4 في الدقيقة العشرين ويواصل تعزيز الأهداف بالوقوف سداً منيعاً أمام هجوم الفريق المنافس الذي صام عن التسجيل خلال الدقائق العشر الأخيرة لينهي منتخبنا الشوط الأول بنتيجة 21/‏4.

ولم يختلف الحال في الشوط الثاني عن سابقه من حيث الأفضلية لعباً ونتيجة للأبيض الإماراتي، رغم أن الجهاز الفني للمنتخب المكون من الأسباني خافير انزازا ومساعده خالد أحمد قد منحا جميع اللاعبين المشاركة في الشوط الثاني، ليحصد منتخبنا أول نقطتين له في البطولة، وينال حارس مرماه لقب أفضل لاعب في اللقاء.