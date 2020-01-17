المصدر: (أبوظبي- البيان الرياضي)

فاز فريق شرطة أبوظبي بالمركز الأول في بطولة الشرطة للياقة والتحدي السادسة، وشهدت البطولة منافسات قوية بين المشاركين، البالغ عددهم 77 متسابقاً، واستضافتها شرطة رأس الخيمة، ونظمها اتحاد الشرطة الرياضي. واستمرت البطولة على مدار يومين من التحدي والإثارة بين الفرق المشاركة، وفي اليوم الأول بالفترة الصباحية، كانت المسابقة عبارة جري بمحطات عسكرية، والفترة المسائية بالصالة الرياضية بالظيت، واليوم الثاني بالفترة الصباحية، مسابقة سباحة، وفي الفترة المسائية، كروس فت بجزيرة المرجان.