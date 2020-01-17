«عربية السيدات 2020» جاهزة للانطلاق فبراير المقبل

المصدر: دبي – عماد الدين إبراهيم

أكدت اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، في نسختها الخامسة، عن جاهزيتها للانطلاق في موعدها المحدد في الثاني من فبراير المقبل، بمشاركة 74 نادياً عربياً، يمثلون 16 دولة، ضمن 9 ألعاب، والتي تنظمها مؤسسة الشارقة للرياضة، تحت رعاية كريمة من قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي أقيم أول من أمس، في النصب التذكاري للشارقة العاصمة العالمية للكتاب لعام 2019، بحضور الشيخ خالد بن أحمد القاسمي رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، وعيسى هلال الحزامي أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، وندى عسكر النقبي نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة، رئيس اللجنة التنفيذية، مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وعبد العزيز تريم مدير عام اتصالات المناطق الشمالية بالدولة، مستشار الرئيس التنفيذي، وراشد العوبد مدير قناة الشارقة الرياضية، وعدد من لاعبات نادي الشارقة لرياضة المرأة.

وأعلنت اللجنة عن مشاركة دولة الإمارات في جميع الألعاب التسع المعتمدة في هذه النسخة (كرة السلة، كرة الطائرة، كرة الطاولة، الرماية، الفروسية، القوس والسهم، ألعاب القوى، الكاراتيه، المبارزة)، فيما تخوض أندية المملكة العربية السعودية غمار المنافسات جميعها، باستثناء الرماية، وتخوض أندية البحرين غمار الألعاب جميعها، دون الفروسية.

من جانبه، أوضح الشيخ خالد بن أحمد القاسمي، أن التزام الشارقة بتنظيم هذه الدورة كل سنتين، يؤكّد أن الرياضة ليست مجرد ترفٍ أو ممارسةٍ لسدّ الفراغ، بل هي حقٌ اجتماعي وإنساني، ودليلٌ على رُقيّ ثقافات الأمم وإدراكها لقيمة الحياة، لافتاً إلى أن الدورة تستكمل المشهد المتميز الذي شكّلته الإمارة بمنجزاتها على صعيد الثقافة والعلوم والاقتصاد وغيرها.

بدوره، قال عيسى هلال الحزامي: الرياضة تختزل دروس الحياة كافة، ففي غمار منافساتها والسعي نحو التميّز، تصقل شخصية الفرد، وتتعمق علاقاته بمحيطه، وترتقي أخلاقياته، ويزيد تقديره لقيمة الوقت والحياة، إنها مدرسة شاملة، تقوم على التعلم والتطوير المستمر للذات.

مواهب

قالت ندى عسكر النقبي: «أسست دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات لحراك رياضي يخدم تطلعات المرأة العربية، ويثري قدراتها ومواهبها، ويترجم رؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجيهات ودعم قرينته، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، في توفير ما يلزم للمرأة الرياضية لتحقيق طموحاتها».