بن مسحار: هدف «دبي البحري» مواصلة التميّز

المصدر: دبي- البيان الرياضي

توجّه أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بالشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على الدعم الكبير والتشجيع المستمر لمختلف شرائح المجتمع، كما وجه بن مسحار نيابة عنه وعن إخوانه في مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، على الثقة التي أولاها لهم في تولى مهام العمل في مجلس إدارة النادي.

كما ثمن رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الدعم المتواصل والكبير من سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس النادي، واهتمامه بمسيرة النادي وتطوير أنشطته من أجل المحافظة على المكانة التي اكتسبها النادي العريق منذ تأسيسه 1988.

ثقة

وأوضح أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أنه سعيد بهذه الثقة الغالية هو وإخوانه في مجلس الإدارة الجديد، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تحمل الكثير من التحديات في سبيل ترقية العمل والسعي الحثيث لتحقيق التميز الريادي في مختلف الصعد لا سيما تأكيد مكانة النادي العالمية، ودوره الرائد في تطوير الرياضات البحرية منذ نيله عضوية الاتحاد الدولي (يو أي ام) كأول ناد عربي وشرق أوسطي ينال هذا الشرف، مبيناً أن المرحلة المقبلة وتحت مظلة مجلس دبي الرياضي تتطلب المزيد من الجهد في مطابقة معايير الحوكمة الإدارية وتطبيق الخطط والاستراتيجية.