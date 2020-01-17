ختام تحدي أبوظبي العالمي لزوارق الريموت اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، يسدل الستار اليوم على منافسات تحدي أبوظبي العالمي للزوارق اللاسلكية، والذي بدأ منذ يوم أمس بمشاركة 80 متسابقاً في فئات البطولة الخمس، التي يحضر الأبطال من خلالها من اثنتي عشرة دولة عبر المسابقة

قوة الحدث

من جهته، أكد سالم الرميثي، مدير عام النادي، أن قوة الحدث فرضت نفسها من خلال إقامة المنافسة العالمية على مدار يومين والتحدي القوي بين كل المشاركين من أجل الوصول إلى المراكز الأولى والتأهل للمرحلة والتصفية التالية، وقال: وفقنا في أن نرسم لوحة تنافسية جميلة على كاسر الأمواج ونصنع مهرجاناً رياضياً مصغراً بوجود هذا العدد الهائل من المشاركين والحضور أيضاً.