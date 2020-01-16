«غراند سلام أبوظبي» للجوجيتسو تنطلق اليوم

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

تدشن منافسات جولة غراند سلام أبوظبي للجوجيتسو، في الخامسة عصر اليوم على صالة مبادلة آرينا، وتستمر مدة أربع ساعات، على أن يخصص يوما الجمعة والسبت للأحزمة المتقدمة البنفسجي والبني والأسود، ويعد وفد الإمارات الأكبر حيث يضم 361 رياضياً، منهم 142 فتاة.

وتعد جولة غراند سلام أبوظبي إحدى الجولات المهمة لنسخ البطولة والتي تنظمها العاصمة أبوظبي في طوكيو، لوس أنجليس، لندن، رودي جانيرو، موسكو، وهي بمثابة أولمبياد مصغر، ولذلك تحتل أهمية كبرى في خريطة رياضة النبلاء.

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة مشاركة 926 لاعباً من 63 دولة للبطولة، وهذا الإقبال الكبير يعكس السمعة الطيبة لغراند سلام، وما تساهم به من رفع المستوى الفني.

من جانبه، قال طارق البحري مدير جولات غراند سلام إن منافسات اليوم مخصصة لفئة الشباب تحت 18 عاماً، وفئة الكبار يوم غد وستضم منافسات ملكة البساط، لتعطي رونقاً وزخماً للبطولة، وتختتم السبت بعد غد بمنافسات الكبار.

وأضاف البحري: تواصل جولات غراند سلام زخمها وجذبها لنخبة الرياضيين حول العالم وقد سجلت 118 أكاديمية ونادياً دولياً حول العالم حضورها في النسخة الحالية، إضافة إلى طلبات أخرى للتسجيل في الساعات الأخيرة، لكن اكتفت اللجنة المنظمة بالأعداد المسجلة لزيادة المستوى الفني، مشيراً إلى أن «غراند سلام» تحتل أهمية كبرى في خريطة رياضة الجوجيتسو الدولي، لما تساهم به من رفع المستوى الفني والاحتكاك بين المدارس الدولية.