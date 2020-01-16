فرح المري بطلة «السلم للدراجات الهوائيـة»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

توّجت فرح المري، أمس، بطلة لسباق السيدات ضمن بطولة السلم للدراجات الهوائية التي تقام بتوجيهات ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - المشتريات والتمويل.

وخصص السباق الذي امتد لمسافة 50كلم، حصرياً للفتيات الإماراتيات الهواة غير المنتميات لأي نادٍ بمشاركة أكثر من 40 متسابقة، وجاءت رقية أحمد في المركز الثاني، ومريم علي العوضي في المركز الثالث.

مشاركة

وأشاد عمير بن جمعة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - المشتريات والتمويل، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، بمشاركة الفتيات الإماراتيات الهواة وبالمستوى الذي قدموه في هذه النسخة الأولى والتجريبية من سباق الدرجات للسيدات - الهواة، برغم قوة الرياح، وهو المستوى الذي يؤكد انتشار رياضة الدراجات الهوائية في أوساط المجتمع عموماً وفي فئة السيدات خصوصاً، حيث تنال هذه الفتيات تشجيع أفراد العائلة لممارسة الرياضة، كما تتوفر لهن فرصة التدريب وتطوير المستوى في المضامير ذات المستوى العالمي المنتشرة في مختلف مناطق دبي وفي مقدمتها منطقة السلم، ويأتي هذا السباق ليكون حافزاً إضافياً لهن لتطوير مستوياتهن واكتساب المزيد من الخبرات لمواصلة المشوار.

سباق

من ناحية أخرى تقام ظهر اليوم، منافسات سباق النخبة للرجال الذي يمتد لمسافة 127 كلم، بمشاركة 100 دراج من مختلف الجنسيات من داخل الدولة، ومن دراجي دول مجلس التعاون الخليجي، يتقدمهم عدد من أبرز الأسماء اللامعة، ومنهم السباعي المتأهل ممن حققوا أفضل النتائج في سباق النخبة من الموسم الماضي، وهم: يوسف ميرزا، ماجد البلوشي، محمد المنصوري، محمد حسن المروي، جابر المنصوري، خالد معيوف، وأحمد يوسف المنصوري.

كما يشارك عدد من أبرز دراجي الأندية الإماراتية، وهم: طلال البلوشي، عبد الله الاستاد، محمد المطيوعي، عبد الرحمن البلوشي، سيف الكعبي.