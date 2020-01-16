الحثبور: نعتز بشراكتنا مع اتحاد السلة

المصدر: (دبي - ياسر قاسم)

أكد القطب النصراوي عبدالله الحثبور رئيس مجموعة الحثبور تعاونهم مع اتحاد كرة السلة وأعرب عن سعادتهم واعتزازهم بالشراكة في بطولة دبي الدولية في نسختها الـ31 والتي تقام بين 23 يناير الحالي و1 فبراير المقبل، مشيراً إلى أهمية الدور الذي تلعبه الشركات والمؤسسات في دعم الرياضات المختلفة والارتقاء بمستوى الألعاب، وقال الحثبور إن دولية دبي عزيزة عليه كونه كان مواكباً لها في التسعينيات وبداية الألفية الجديدة عندما كان مديراً مالياً للاتحاد، مشيراً إلى أن البطولة أخذت منحى عالمياً بعد اعتمادها من الاتحاد الدولي ضمن أجندته الدولية.