100 مشارك ومشاركة في دبي لصيد الأسماك

المصدر: دبي - البيان الرياضي

وصل عدد المشاركين في منافسات بطولة دبي لصيد الأسماك 2020 (الجولة الأولى)، التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن روزنامة فعاليات الموسم الرياضي 2019-2020، إلى 100 مشارك ومشاركة، سوف يبدؤون اليوم المنافسات التي تستمر حتى بعد غد.

وكشف هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أن الحدث وجد إقبالاً كبيراً من محبي هواية صيد الأسماك في الدولة، مبيناً أن العدد تضاعف عن المواسم الماضية، حيث وجد الحدث إقبالاً كبيراً، وللمرة الأولى يشارك في بطولة دبي العنصر النسائي، متمثلاً في فريق الناموس، الذي يحظى برعاية خاصة من شركة دلما مارين للقوارب والمحركات البحرية.

وقال القمزي إن اللجنة المنظمة للحدث، رصدت مبلغ 230 ألف درهم، كجوائز للمشاركين، ستوزع على أصحاب المراكز الأولى في فئتي (الكنعد والسكل)، وينتظر الفائزين في الفئتين جوائز مغرية، حيث يحصل صاحب أعلى وزن في فئة (الكنعد) على جائزة مالية ضخمة، يصل مجموعها إلى 75 ألف درهم، 25 ألفاً من اللجنة المنظمة، و50 ألفاً من الشركة الراعية دلما مارين للقوارب والمحركات البحرية، إضافة إلى موقف مجاني لقارب بطول 15 متراً لمدة عام كامل، بقيمة 45 ألفاً، مقدم من مؤسسة بي أند أو ماريناس، ليصبح مجموع القيمة المالية لجوائز بطل الكنعد 120 ألف درهم.

حرص

وحرص مدير إدارة السباقات على توجيه الشكر للجهات الداعمة والراعية للمنافسات، ومن بينها شركة دلما مارين للقوارب والمحركات البحرية، التي ستقوم بتحفيز بطلي الكنعد والسكل، وكذلك مؤسسة بي أند أو ماريناس، التي رصدت جائزة لصاحب المركز الأول في كل جولة، إضافة إلى احتضانها مقر البطولة اليوم وغداً وبعد غد، وجمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك، التي ستتولى عملية بيع الأسماك، ثم الاستفادة من ريعها للجمعيات الخيرية، كما كان في السابق، ومعرض دبي العالمي للقوارب 2020، الذي يقدم فرصة ذهبية لبطل البطولة، مع نهاية الجولة الثانية، للمشاركة في البطولة الدولية.