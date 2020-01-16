منصور بن محمد: ثقتنا كبيرة في مجلس دبي البحري

المصدر: دبي - البيان الرياضي

رفع سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الشكر الجزيل إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على الدعم المتواصل والاهتمام الكبير بمختلف فئات المجتمع وقطاع الرياضة في الإمارة، الأمر الذي انعكس في النجاحات الكبيرة التي تحققت وتبوؤ دبي المكانة العالمية الأولى.

وأشاد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، بالمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتوجيهات سموه المستمرة من اجل استمرار التفوق والمحافظة على المكانة والإنجازات التي حققتها إمارة دبي كعاصمة للرياضة في المنطقة والعالم.

وأشاد سمو رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بقرار سمو ولي عهد دبي، بتشكيل مجلس إدارة جديد للنادي ليتولى مهام الإشراف والعمل ووضع السياسات التي من شأنها الاستمرار في طريق النجاحات والتميز التي رسمها النادي منذ تأسيسه عام 1988، حيث ظل ومنذ انضمامه إلى عضوية الاتحاد الدولي للسباقات البحرية عام 1991 كأول ناد عربي وشرق أوسطي (منارة) رياضية عالمية ووجهة مثالية ومحطة لكبرى البطولات في مختلف الرياضات الحديثة والأولمبية، فضلاً عن دوره التاريخي والمؤثر في النهوض بالرياضات التراثية وإحياء ماضي الآباء والأجداد من خلال سباقات السفن والقوارب الشراعية وأيضا قوارب التجديف المحلية.

ثقة

وأعرب سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم عن ثقته في رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي من أجل تحقيق التطلعات والمضي قدما بمسيرة الرياضات البحرية بما يضمن رفعة وتطوير مختلف الألعاب والمنافسات، ويدعم انطلاقة أبطالنا الذين وضعوا بصمة واضحة على الساحة العالمية من خلال الإنجازات والبطولات وأيضاً تحقيق التميز في مجال استضافة كبرى الفعاليات التي تواكب توجهات الحكومة في دعم الترويج والجانب السياحي.

الجدير بالذكر أن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، أصدر القرار رقم (2) لسنة 2020 بتشكيل مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، برئاسة أحمد سعيد بن مسحار، وعضوية كل من: سيف جمعة السويدي نائباً للرئيس، وإبراهيم سلطان الحداد، وراشد ثاني العايل، وجمال زعل بن كريشان، وعيسى محمد الحاج ناصر، وخالد على البلوشي.

اتحاد الرياضات البحرية يهنئ مجلس دبي البحري

هنّأ حريز المر محمد بن حريز، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الجديد بالثقة التي أولاها لهم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، بصدور القرار رقم (2) لسنة 2020 والخاص بتشكيل مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية لتولي مهام الإشراف على العمل في الفترة المقبلة.

ووجّه حريز المر التهنئة إلى أحمد سعيد بن مسحار، رئيس مجلس إدارة النادي، وإلى الأعضاء كل من: سيف جمعة السويدي، نائب الرئيس، وإبراهيم سلطان الحداد، وراشد ثاني العايل، وجمال زعل بن كريشان، وعيسى محمد الحاج ناصر، وخالد علي البلوشي، متمنياً لهم التوفيق . دبي - البيان الرياضي